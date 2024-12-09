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        Artova'da kış lastiği denetimi yapıldı

        Tokat'ın Artova ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:37
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        Artova'da kış lastiği denetimi yapıldı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Artova İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde toplu taşıma araçları, okul servisleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

        Ekipler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kontrollerini yaptı, vatandaşları araçla seyahat sırasında emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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