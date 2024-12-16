Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi’nde de 60 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu oldu.

Bu arada Milliyet Hakimiyet Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Eryiğit ve öğrenciler kar üstünde ellik halay oynadılar.

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.