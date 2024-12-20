Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta imamdan cami cemaatine sıcak ikram

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta imamdan cami cemaatine sıcak ikram
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        Yaklaşık 7,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce ibadethanenin içini ve dışını boyattı, sonra eksiklerini tamamladı.

        Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçeye ve saksılara çeşitli çiçek türleri dikti.

        Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları da soğuktan etkilenmemeleri için şadırvan ya da cami içine alıyor ve bakımlarını yapıyor.

        Cami girişinde oluşturduğu alana ise çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bunların masrafını da sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.

        Arslan, cuma namazı kılmak için camiye gelenlere ise simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.

        - Camiye gelenler duygularını anı defterine yazıyor

        Arslan, AA muhabirine, 23 yıldır imamlık yaptığını söyledi.

        Yıllar önce her cuma cami cemaatine ikramlarda bulunmak için karar aldıklarını anlatan Arslan, "İlk önce çorba ikramı ile başladık. Bu manada insanlarımızdan güzel dönüşümler aldık. Anadolu insanının güzelliklerine şahit oldum. Hastaneye gittiğimde yabancı bir numaradan arıyorlar, 'Hocam ikindi namazını eda ettik, ikramlarınızdan tattık, teşekkür ederiz' dediler." ifadesini kullandı.

        Namaz kılanların peçeteye duygularını yazarak teşekkür ettiklerini gördükten sonra bir anı defteri aldıklarını belirten Arslan, "Bugüne kadar 6 anı defterimiz doldu. Cami cemaatimize bugüne kadar 3 bin çorap hediye ettik." dedi.

        Reşadiye Müftüsü Ramazan Tunç ise Arslan'ın camiyi çiçek bahçesi haline getirdiğini vurgulayarak, "Hocamız her yeri çiçeklerle süsledi. Bizi Türkiye'nin değişik yerlerinden arayarak teşekkür ediyorlar. 'Hocamız güzel hizmet sunuyor' diyorlar." diye konuştu.

        Camide cuma namazı kılan Reşit Aydın da cenaze için İsmailiye köyüne geldiklerini dile getirerek, "Çakmak Camisi'nde cuma namazı kıldık. İlk defa cuma çıkışı ikramlarda bulunan hoca gördüm. Allah razı olsun." dedi.

        Şaban Aydın ise cuma namazını camide kıldığını belirterek, "Rabbim bize burayı nasip etti. Namazımızı kıldıktan sonra ikramda bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Savaş alanından AI eğitimine
        Savaş alanından AI eğitimine
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Niksar'da denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imza...
        Niksar'da denetimle serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imza...
        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
        TOGÜ'de "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı yapıldı
        TOGÜ'de "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı yapıldı
        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak
        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek
        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi