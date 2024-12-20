Tokat'ta imamdan cami cemaatine sıcak ikram

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yaklaşık 7,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce ibadethanenin içini ve dışını boyattı, sonra eksiklerini tamamladı.

Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçeye ve saksılara çeşitli çiçek türleri dikti.

Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları da soğuktan etkilenmemeleri için şadırvan ya da cami içine alıyor ve bakımlarını yapıyor.

Cami girişinde oluşturduğu alana ise çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bunların masrafını da sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.