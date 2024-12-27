TOGÜ'de "çilek yetiştiriciliği paneli" yapıldı

Erbaa ilçesi Kozlu köyünde çilek üretimi yapan İlker Yasin Özkan ise 8 yıl önce 1 dekar alanda başladıkları üretimini bugün 55 dekarlık alanda gerçekleştirdiklerini, kaliteli çilek yetiştirdiklerini ve pazarlamada sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Panel moderatörü Prof. Dr. Onur Saraçoğlu da geleneksel ile topraksız tarımda çilek yetiştiriciliğindeki gelişmelerden bahsetti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Çekiç, Tokat'ta çilek yetiştiriciliği ve bu konuda yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, dekan yardımcıları Prof. Dr. Turgut Atay ve Doç. Dr. Yasin Karan, öğretim elemanları, çilek üreticileri ve öğrenciler katıldı.

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