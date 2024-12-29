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        Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

        Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:23
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        Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
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        Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Genç Memur-Sen Tokat Şubesi ve Eğitim Bir- Sen 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu tarafından Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube hizmet binasında anma programında Akif Ersoy'un edebi kişiliği ve Milli Mücadele'nin simgelerinden biri olarak Türk milletinin hafızasında bıraktığı izler üzerine odaklandı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Dr. Ahmet Akgül, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve edebi eserleri hakkında sunumun gerçekleştirdi.

        Programa, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Genç Memur-Sen ve EBS 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu yönetimleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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