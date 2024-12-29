Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Tokat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı.

Genç Memur-Sen Tokat Şubesi ve Eğitim Bir- Sen 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu tarafından Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube hizmet binasında anma programında Akif Ersoy'un edebi kişiliği ve Milli Mücadele'nin simgelerinden biri olarak Türk milletinin hafızasında bıraktığı izler üzerine odaklandı.