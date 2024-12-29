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        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu

        Tokat'ta sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 22:11 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:27
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        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
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        Tokat'ta sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğiyle Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.

        Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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