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        Yaşamını yitiren Kore gazisi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:32
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        Yaşamını yitiren Kore gazisi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

        Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Reşadiye ilçesindeki İsmailiye köyüne getirildi.

        Cenazeye Aydın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Abdullah Köklü ve vatandaşlar katıldı.

        Aydın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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