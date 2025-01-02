Niksar'da "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak

Tokat'ın Niksar ilçesinde "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, ilçede "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinliğin Niksar'da geleneksel hale geldiğini belirten Tepebaşı, "İlçe Müftülüğümüz ile Niksar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğimiz ve belediyemiz ortaklaşa bu yıl 10'uncusunu düzenliyoruz. Danişmentliler döneminde başlayan bu etkinliği ecdadımızın yolundan devam etmek adına her yıl olduğu gibi Regaip gecesinde başlatıyoruz. Halkımızın manevi duygularının yüksek olduğu mübarek üç aylarımızın Kur'an-ı Kerim okuyarak dolu dolu geçmesini temenni ediyorum." dedi.