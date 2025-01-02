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        Niksar'da "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak

        Tokat'ın Niksar ilçesinde "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:19
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        Niksar'da "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak.

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, ilçede "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" gerçekleştireceklerini söyledi.

        Etkinliğin Niksar'da geleneksel hale geldiğini belirten Tepebaşı, "İlçe Müftülüğümüz ile Niksar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğimiz ve belediyemiz ortaklaşa bu yıl 10'uncusunu düzenliyoruz. Danişmentliler döneminde başlayan bu etkinliği ecdadımızın yolundan devam etmek adına her yıl olduğu gibi Regaip gecesinde başlatıyoruz. Halkımızın manevi duygularının yüksek olduğu mübarek üç aylarımızın Kur'an-ı Kerim okuyarak dolu dolu geçmesini temenni ediyorum." dedi.

        Etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeye devam edeceklerin anlatan Tepebaşı, "Halkımızın kandilini tebrik ediyor, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini ve hatimlerimize ortak olmasını diliyorum. Hatim ve Fetih suresi okuma etkinliğimiz Kadir Gecesi'ne kadar sürecek." ifadesini kullandı.

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