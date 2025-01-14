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        Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:29
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        Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı tır, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkiinde Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi, Zeliha Ayan ise yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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