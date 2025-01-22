Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti Tokat İl Başkanlığında devir teslim yapıldı

        Olağan Kongrede AK Parti Tokat İl Başkanlığına seçilen Adem Dizer, önceki dönem başkanı Ali Özer'den görevi devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tokat İl Başkanlığında devir teslim yapıldı
        ABONE OL

        Olağan Kongrede AK Parti Tokat İl Başkanlığına seçilen Adem Dizer, önceki dönem başkanı Ali Özer'den görevi devraldı.

        İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Dizer, Bolu'daki bir oteldeki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Cumartesi günü bir şölen havası içerisinde kongre yaptıklarını dile getiren Dizer, "Allah'a hamt ediyorum. Güzel bir kongre oldu. Kazasız, belasız, incinmeden, birbirimizi incitmeden güzel bir kongre gerçekleştirdik. AK Partimizin bayramıydı kongrelerimiz. Bir bayram havası içerisinde geçirdik. Bir şölen havası içerisinde geçirdik. Dostluklarımızın tazelenmesiydi. Kongremizde dostluklarımızı tazeledik. Ve elhamdülillah bugüne geldik. Ben değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti'de makamlar yoktur arkadaşlar. AK Parti bir hizmet hareketi, bir kardeşlik hareketidir. Burada hizmet kervanı için emanetler vardır." dedi.

        Ali Özer ise Dizer ve yönetimini tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Niksar'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Niksar'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye...
        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye...
        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...