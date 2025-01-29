TOGÜ'de yeni hasta kayıt cihazları tanıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yeni hasta kayıt cihazları tanıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, yazılımları üniversite tarafından yapılan hasta kayıt cihazları, Üniversite Hastanesinde hizmete girdi.

Üniversite Hastanesinde yapılan basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yeni hasta kayıt cihazlarını tanıttı.

Yılmaz, sağlık hizmetlerinin ve hasta memnuniyetinin önemine değinerek, "Hastanemizde hizmete alacağımız bu cihazlar hastalarımızın, poliklinik sırası alma ve polikliniğe kayıt yapma işlemlerini çok daha hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri, yazılımının üniversitemizin kendi yazılımcıları tarafından geliştirilmiş olmasıdır. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmanın, akademik bilgi birikimimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın bir yansıması olduğunu gururla ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Cihazların birçok noktada tasarruf sağladığını, personelin iş yükünü azalttığını anlatan eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cihazlar sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda hastalarımızın memnuniyetini artıracak ve sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirecektir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak halkımıza sunduğumuz hizmetlerde teknoloji ve yeniliği merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversite hastanemiz sadece Tokat halkı için değil, bölgemiz için de bir sağlık merkezi olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor."