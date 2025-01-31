Tokat'ta alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Oğuzhan Pasinlioğlu'nun kullandığı 60 AGG 536 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Alt Geçidi'ne düştü.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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