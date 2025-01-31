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        Tokat'ta alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:18
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        Tokat'ta alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Oğuzhan Pasinlioğlu'nun kullandığı 60 AGG 536 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Alt Geçidi'ne düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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