Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı
Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.
Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.
Taburcu olan hastayı Artova ilçesine bırakan, O.B. (41) idaresinde 60 BC 145 plakalı ambulans, hastaneye dönerken Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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