Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.
İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı.
Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
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