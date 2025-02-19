Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

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