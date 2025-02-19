Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL

        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

        İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı.

        Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ta eğitime kar engeli
        Tokat'ta eğitime kar engeli
        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı
        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı
        Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Tokat'ta turizm platformu toplantısı yapıldı
        Tokat'ta turizm platformu toplantısı yapıldı