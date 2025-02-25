Belediye Başkanı Karagöl, ramazan hazırlıklarını yerinde inceledi

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ali Özgül Konukevi ve Aşevinde devam eden ramazan hazırlıklarını yerinde inceledi.

Karagöl, ramazan öncesi hazırlıkların devam ettiği Ali Özgül Konukevi ve Aşevini ziyaret etti. Konukevi sakinleriyle sohbet eden Karagöl, ramazan ayına yönelik hazırlıkları kontrol etti.

Karagöl, yaptığı açıklamada, ramazan ayında pişirilen iftarlıkların bin kişinin kapısına kadar ulaştırılacağı belirtildi.

Ramazan ayı öncesi hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Karagöl, "Hem askerimizin, hem polisimizin, sağlık çalışanımızın, durumu iyi olmayan, engelli, yaşlı vatandaşlarımızın da Ramazanda yanında olacağız. Durumu iyi olmayan bir vatandaşımızın Erbaa'nın meydanında çadıra gelip de yemek yemesi çok hoş değil. Bir yaşlı vatandaşımız nasıl gelecek de yemeğini yiyecek geri dönecek. Engelli bir vatandaşımız nasıl gelip de gidecek. O açıdan uyguladığımız sisteme devam edeceğiz. Günlük bin kişiye yakın jandarmamızı, polisimizi, sağlık çalışanlarımızı da unutmadan yine ramazanda da herkesin hanesine, kapısına iftarlıklarımızı, ihtiyaç olan yerlerde sahurluklarımızı ulaştıracağız." dedi.