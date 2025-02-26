Tokat'ta asayiş toplantısı yapıldı

Tokat'ta Vali Abdullah Köklü başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Vali Köklü, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği olarak ilde huzur ve güven ortamının tesis edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, bugün yapılan toplantıda ilde gelişen olaylar, operasyonlar, kış mevsimi kapsamında alınan/alınacak tedbirler, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte alınacak tedbirler hususunda gerekli görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Köklü, bazı asayiş rakamlarını paylaştı.

Köklü, "Emniyet ve jandarma sorumluluk sahasında il genelin 1 Ocak- 25 Şubat 2025 tarihileri arasında asayiş ve güvenlik kapsamında 61 kişi tutuklandı. Aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda, 408 şahıs tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 şahıs tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 18 şahıs tutuklandı. Diğer suçlardan 11 kişi tutuklandı. Trafikte de 106 milyon 708 bin 405 lira tutarında idari para cezası uygulandı." dedi.