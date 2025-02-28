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        Tokat merkezli sahte diploma operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma operasyonunda 4'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:44
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        Tokat merkezli sahte diploma operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma operasyonunda 4'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiğini ve zanlıların bilişim suçlarla bakan Cumhuriyet Savcılarının hesaplarına habersiz para yatırmayı planladıklarını belirledi.

        Tokat, Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S, Ö.S, T.Ö, S.A, A.Ö, N.Ö, M.E, E.İ, K.K, U.A, M.İ. ve E.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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