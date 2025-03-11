Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu

Trabzon'da 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Tenis Yıldız Erkekler Bölge Şampiyonasında Kaya İsmet Özden Ortaokulu öğrencileri Ahmet İhsan Tiryaki, Ahmet Kağan Koç, Deniz Göze ve Kerem Tepebaşı birinci oldu.

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