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        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu

        Tokat'ın Niksar ilçesindeki öğrenciler Okul Sporları Tenis Yıldız Erkekler Bölge Şampiyonasında şampiyon oldular.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:52
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        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu
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        Tokat'ın Niksar ilçesindeki öğrenciler Okul Sporları Tenis Yıldız Erkekler Bölge Şampiyonasında şampiyon oldular.

        Trabzon'da 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Tenis Yıldız Erkekler Bölge Şampiyonasında Kaya İsmet Özden Ortaokulu öğrencileri Ahmet İhsan Tiryaki, Ahmet Kağan Koç, Deniz Göze ve Kerem Tepebaşı birinci oldu.

        Sporcular, 16-22 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Finali hazırlıklarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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