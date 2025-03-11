TOGÜ'deki öğrenci butiği yenilendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bulunan öğrenci butiği yenilendi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesinde faaliyet gösteren öğrenci butiği yenilenen reyonları ve eklenen yeni kıyafetlerle öğrencilerin hizmetine yeniden açıldı.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Doç. Dr. Şahin Sözen, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Tokat Kızılay İl Başkanı Osman Duru ve il yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeten projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Retör Yılmaz, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projede öncü bir üniversiteyiz. Bugün Türk Kızılay Tokat İl Şubesi ile işbirliği ile yenilemiş olduğumuz butiğimizi yeniden hayata geçirdik. Başta Kızılay Şube Başkanımız ve destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla herhangi bir sorgulama yapılmadan yılda 4 defa bu butiğe uğrayarak buradaki ürünlerden faydalanabilirler. Son altı aylık verilerde ise yaklaşık 1000 öğrencimiz 5 bin ürünü buradan almışlardır. Gerçekten iyi bir hizmet vermektedir bu butik. Öğrencilerimiz buraya gönül rahatlığıyla ürünleri seçebilirler." dedi.

Yılmaz ve beraberindekiler butiği gezdiler.