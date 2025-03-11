Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'deki öğrenci butiği yenilendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bulunan öğrenci butiği yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'deki öğrenci butiği yenilendi
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bulunan öğrenci butiği yenilendi.

        TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesinde faaliyet gösteren öğrenci butiği yenilenen reyonları ve eklenen yeni kıyafetlerle öğrencilerin hizmetine yeniden açıldı.

        Açılışa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Doç. Dr. Şahin Sözen, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Tokat Kızılay İl Başkanı Osman Duru ve il yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeten projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

        Retör Yılmaz, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projede öncü bir üniversiteyiz. Bugün Türk Kızılay Tokat İl Şubesi ile işbirliği ile yenilemiş olduğumuz butiğimizi yeniden hayata geçirdik. Başta Kızılay Şube Başkanımız ve destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla herhangi bir sorgulama yapılmadan yılda 4 defa bu butiğe uğrayarak buradaki ürünlerden faydalanabilirler. Son altı aylık verilerde ise yaklaşık 1000 öğrencimiz 5 bin ürünü buradan almışlardır. Gerçekten iyi bir hizmet vermektedir bu butik. Öğrencilerimiz buraya gönül rahatlığıyla ürünleri seçebilirler." dedi.

        Yılmaz ve beraberindekiler butiği gezdiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu
        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu
        Tescilli Tokat aynalı çarığı Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor
        Tescilli Tokat aynalı çarığı Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor
        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı
        Tokat'ta ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı
        Tokat'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı