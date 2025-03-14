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        GÜNCELLEME - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi gözaltına alındı

        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:08
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi gözaltına alındı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A. keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülendi.

        Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin ev ve ağılının olduğu bölgede araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan buldu.

        Zile Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medyada yayımlanan bir koyuna eziyet görüntüleriyle ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında Kaymakamlığımız sosyal medya hesabına gelen bir ihbar üzerine yapılan araştırmada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköy köyünde ikamet eden A.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanmış olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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