GÜNCELLEME - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A. keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülendi.

Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve ağılının olduğu bölgede araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan buldu.

Zile Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yayımlanan bir koyuna eziyet görüntüleriyle ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında Kaymakamlığımız sosyal medya hesabına gelen bir ihbar üzerine yapılan araştırmada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköy köyünde ikamet eden A.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanmış olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır."