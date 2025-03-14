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        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldü

        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:33
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        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldü
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        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen bir kişi hayatını kaybetti.

        İl merkezine bağlı Çökelikkışla köyünde yaşayan 85 yaşındaki Halil Çelik, köy girişindeki çeşme yanında bulunan otları yaktı.

        Çelik, bir süre sonra ateşe düşüp öldü.

        Bu kişinin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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