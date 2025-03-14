Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldü
Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Çökelikkışla köyünde yaşayan 85 yaşındaki Halil Çelik, köy girişindeki çeşme yanında bulunan otları yaktı.
Çelik, bir süre sonra ateşe düşüp öldü.
Bu kişinin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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