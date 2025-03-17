Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı

Tokat'ta down sendromlu çocuklar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan pidesi yaptı.

TOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu çocuklar için farklı bir etkinlik düzenlendi.

TOGÜ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nün ev sahipliğinde, down sendromlu çocuklar, ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan pide yapımına katıldı. Etkinlikte, mutfak önlüklerini giyen, aşçı kepi ve bone takan öğrenciler, işe hamur yoğurmayla başladı.

Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin eşlik ettiği "özel çocuklar" yoğurdukları ve şekil verdikleri hamura yumurta sarısı sürdü.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da çocuklarla beraber hamur yoğurdu.

Rektör Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerinde down sendromlu çocuklarla keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bugün üniversitemiz mutfaklarında down sendromlu çocuklarımızla birlikte pide atölyesi etkinliği yaptık. Bu etkinlik Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile yapıldı. Çok keyifli bir gün oldu. Çocuklarımız ile birlikte hamurlarımızı açtık. Şu anda da fırına verdik. Pidemiz çıkacak. Bu pideler öğrencilerimiz ile paylaşılacak." dedi.