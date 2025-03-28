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        Tokat'ta ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:58
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        Tokat'ta ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.

        Fatma Altun'a çarparak ölümüne neden olan Fatih Coşar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Coşar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fatih Coşar idaresindeki 34 KOG 920 plakalı otomobil, dün Bağlar Mahallesi Yusuf Beyazıt Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Altun'a çarpmıştı. Altun olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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