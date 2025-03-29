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        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Niksar ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:12
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        Tokat'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Bağlar Mahallesi’nde bir evde M.I. (64) alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

        Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.I'nın alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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