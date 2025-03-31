Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için kurs başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kızık köyünde dünyaya gelen 58 yaşındaki usta öğretici Gülümser Erdoğan'ın işbirliğiyle, TOGÜSEM'de üniversite çalışanı ve öğrencilerden oluşan 10 kişilik grup için coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı kursu açıldı.

Kursa katılanların haftada 40 saat dokumacılık eğitimi aldığı merkezde, Kızık kiliminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için de çalışmalar yapılıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, üniversite olarak yazma ve geleneksel el sanatları araştırma merkezi kurduklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra TOGÜSEM'i açtıklarını anlatan Yılmaz, merkez aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Merkez aracılığıyla başta Kızık kilimi olmak üzere el sanatlarıyla ilgili Tokatlılar ve öğrenciler için kurs düzenlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz. Bu kurslarımıza bütün öğrencilerimiz katılıyor. Bu kurslara bizzat ben de katıldım. Kurslara katılanlar ciddi anlamda memnunlar. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz bir yandan akademik dersler alırken aynı zamanda kendi sosyal becerilerini geliştirecek kursları da üniversitemizde alsınlar."

Kursun usta öğreticisi Gülümser Erdoğan da Kızık kilimi dokumacılığının çok eski yıllara dayandığını aktararak, "Dokunan kilimler her damadın gelin çeyizine bırakılırdı. Şimdi o gelenek kalktı. Yaklaşık 40 senedir köyümüzde kilim dokunmuyor. Ben de kültürümüzü canlandırmak istedim. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın teklifiyle kursumuzu açtık." diye konuştu.