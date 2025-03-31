Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için kurs başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli "Kızık kilimi" dokumacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor
        ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) coğrafi işaretli "Kızık kilimi"nin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için kurs başlatıldı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kızık köyünde dünyaya gelen 58 yaşındaki usta öğretici Gülümser Erdoğan'ın işbirliğiyle, TOGÜSEM'de üniversite çalışanı ve öğrencilerden oluşan 10 kişilik grup için coğrafi işaretli Kızık kilimi dokumacılığı kursu açıldı.

        Kursa katılanların haftada 40 saat dokumacılık eğitimi aldığı merkezde, Kızık kiliminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için de çalışmalar yapılıyor.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, üniversite olarak yazma ve geleneksel el sanatları araştırma merkezi kurduklarını söyledi.

        Göreve geldikten sonra TOGÜSEM'i açtıklarını anlatan Yılmaz, merkez aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı.

        Merkez aracılığıyla başta Kızık kilimi olmak üzere el sanatlarıyla ilgili Tokatlılar ve öğrenciler için kurs düzenlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bunları korumamız gerekiyor. Bunu koruyacak kurumların da üniversiteler olduğunu düşünüyorum. Araştırma merkezimizi kurarken de bu amaçla kurmuştuk. Bu merkezimizi açtığımız kurslarla canlandırıyoruz. Bu kurslarımıza bütün öğrencilerimiz katılıyor. Bu kurslara bizzat ben de katıldım. Kurslara katılanlar ciddi anlamda memnunlar. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz bir yandan akademik dersler alırken aynı zamanda kendi sosyal becerilerini geliştirecek kursları da üniversitemizde alsınlar."

        Kursun usta öğreticisi Gülümser Erdoğan da Kızık kilimi dokumacılığının çok eski yıllara dayandığını aktararak, "Dokunan kilimler her damadın gelin çeyizine bırakılırdı. Şimdi o gelenek kalktı. Yaklaşık 40 senedir köyümüzde kilim dokunmuyor. Ben de kültürümüzü canlandırmak istedim. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın teklifiyle kursumuzu açtık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        AK Parti'li Arslan: Yerli ve milli olan her şeye karşılar
        AK Parti'li Arslan: Yerli ve milli olan her şeye karşılar
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Kahve içip gittiler, helallik notu ve 100 lira bıraktılar
        Kahve içip gittiler, helallik notu ve 100 lira bıraktılar