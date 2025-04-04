Kaybolmaya yüz tutan 600 yıllık Tokat yazmacılığı gelecek nesillere aktarılıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın en önemli el sanatları arasında yer alan ancak son dönemlerde usta yetişmemesi nedeniyle kaybolmaya yüz tutan yazmacılık, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarla gelecek nesillere aktarılıyor.

Yörede tahta kalıplara işlenen motiflerle basma tekniğiyle yapılan yazmacılık 6 asırlık geçmişe sahip. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Tokat yazmasının yaşatılması için TOGÜ de harekete geçti.

Üniversite bünyesinde iki yıl önce kurulan Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kentin kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, Tokat'ın yazmacılığıyla ünlü bir şehir olduğunu söyledi.

Bu sanatı genç nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Merkezimizde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'ndeki hocalarımız bu alanda hem modern hem geleneksel tasarımların yaşatılması noktasında çalışmalar yapıyor. Yazmacılık tasarımlarıyla ilgili hocalarımız çeşitli çalıştaylar düzenleyecek, yaptıkları tasarımları geliştirecek. Bu alanda çalışan hocalarımıza, ustalarımıza, usta öğreticilerimize hem tasarımı geliştirme noktasında hem de bu sanatın yaşatılması noktasında akademik olarak destek olacaklar." dedi.