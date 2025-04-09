Pazar'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Pazar ilçesi ve köylerinde 2 bin 500 dekarlık alanda ekilmek üzere 135 üreticiye 120 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine katılan Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, dağıtılan tohumların Pazar ilçesinin üretimine katkı sağlamasını diledi.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ise "Yüzde 50 devlet destekli yüzde 50 üretici katkılı bu proje ile ilçemizde yapılacak ayçiçeği üretiminde her zaman üreticilerimizin yanındayız, tohum ekiminden hasadına kadar gözlem takibinde bulunacağız" dedi.