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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin laboratuvarında 30 bini aşkın kene bilimsel çalışmalar için saklanıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı'nda bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 30 bini aşkın kene tüplerin içerisinde muhafaza ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:27
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin laboratuvarında 30 bini aşkın kene bilimsel çalışmalar için saklanıyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı'nda bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 30 bini aşkın kene tüplerin içerisinde muhafaza ediliyor.

        TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, AA muhabirine, ilkbaharla birlikte kenelerin aktif hale geldiğini söyledi.

        Türlerine göre değişmekle birlikte kenelerin yıl boyunca aktif halde görüldüğüne dikkati çeken Keskin, "Yerde kar örtüsü olmadığı sürece biz sahaya çıktığımız her dönemde kenelerin aktif olduğunu görüyoruz. Türden türe değişiklik gösteriyor. Yaz aylarında Hyalomma ve Rhipicephalus cinslerine ait keneler daha aktif haldeyken sonbahar ve kış aylarında ise özellikle Dermacentor ve Haemaphysalis türleri aktif. İlkbahar aylarında da Ixodes türünün daha aktif olduğunu biliyoruz. Özetle keneler tüm yıl boyunca aktifler, insanlar yaz aylarında daha fazla kırsal alanlara çıktıklarından keneler ile karşılaşmalar yaz aylarında problem oluyor. " dedi.

        - TOGÜ'de Türkiye'de varlığı bilinen 55 kene türünden 37'si muhafaza ediliyor

        Keneler üzerine 2008 yılından bu yana Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı'nda çalışma yaptıklarını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

        "Ben yüksek lisansımı insanlar üzerinden toplanan keneler üzerine yaptım. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki Parazitoloji Araştırma Laboratuvarımızda, Sağlık Bakanlığı ortaklığında TÜBİTAK proje destekleri ile çalışmalar yapıldı. Projeler kapsamında özellikle Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas'ın Kelkit Vadisi bölümüne bakan kısımları ile Çankırı'dan ve Gümüşhane'den insanlar üzerinden toplanılan keneler araştırıldı. Bu bölgede insanlar üzerinden alınan ve yüzde 70 alkol dolu tüpler içerisinde muhafaza edilen 30 bin 200 kenenin laboratuvarımızda incelendiğini görüyoruz. Oldukça geniş kene koleksiyonumuz var. Türkiye'de varlığı bilinen 55 kene türü var. Bu türlerden 37'si bizim laboratuvarımızda ölü halde muhafaza ediliyor. Bu keneler bilimsel amaçla kullanılıyor."

        Yabani hayvanların üzerindeki keneleri de laboratuvarda toplamaya başladıklarını dile getiren Keskin, şunları söyledi:

        "Son yıllarda yabani hayvanlar üzerinden gelen kenelere de odaklanıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile ortak yaptığımız çalışmalarda Kızılırmak Deltası'na gelen göçmen kuşlar üzerinden alınan 5 bin keneyi de inceliyoruz, 'Acaba hangi kene türleri ülkemize geliyor, bu keneler hangi potansiyel hastalık ajanlarını taşıyorlar?' sorularına cevap arıyoruz. Ayrıca OMÜ ve Artvin Çoruh Üniversitesi ile ortak yaptığımız bazı çalışmalarla da yabani memeliler üzerindeki keneler ve bu kenelerin taşıdıkları hastalık ajanlarının yaygınlıklarını araştırıyoruz."

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        Galeri
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