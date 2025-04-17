TOGÜ Rektörü Yılmaz, kampüsteki seraları gezdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsünde yer alan seraları ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında seralarda yetiştirilen bitki ve çiçekler hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaret kapsamında, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Mesleki Uygulama dersi çerçevesinde eğitim gören öğrencilerin saha çalışmalarını da takip eden Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek uygulamalı eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, öğrencilerin bağ, sebze, meyve ve süs bitkileri alanlarında yapılan çalışmalarını, fidan bakımı, saksı doldurma, fidan şaşırtma ve fide dikimi gibi uygulamalarını izledi.

Öğrenciler, mesleklerine olan ilgilerini aktararak sahadaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Rektör Yılmaz ise öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temennilerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaretin devamında kampüs içerisindeki kiraz, ceviz, dut ve şeftali ağaçlarının bulunduğu alanları da gezdi. Soğuk hava şartlarından zarar gören ağaçları yerinde inceleyen Yılmaz, alınabilecek önlemler ve iyileştirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.