Almus'ta köy grup yollarında temizleme çalışması yapıldı

İlçe Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz sol ve sağ sahil grup yolunda bakım çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımızın çalışma yapılan yerlerde trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Almus İlçesine bağlı sağ ve sol gurup yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliği açısından tehlike oluşturan virajlarda genişleme ve şarampol temizleme çalışmaları yapıldı.

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