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        Yeşilay görevlileri Tokat'ta anneler ve çocuklara tanıtım yaptılar

        Yeşilay görevlileri Tokat'ta anneler ve çocuklara tanıtım yaptılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:31
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        Yeşilay görevlileri Tokat'ta anneler ve çocuklara tanıtım yaptılar
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        Yeşilay görevlileri Tokat'ta anneler ve çocuklara tanıtım yaptılar.

        Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri, Yeşilay Tokat Şubesi Gençlik ve Kadın Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte annelere ve çocuklara yüz boyama yapılarak Yeşilay hakkında bilgi verildi.

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla yüz boyama etkinliği gerçekleştirdiler. Arkadaşlarımız hem etkinlik yaptılar hem de Yeşilay'ı tanıttılar. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için çocuklarımıza Yeşilay'ın tanıtımı için çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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