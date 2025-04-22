TOGÜ ile OKA arasında işbirliği protokolü imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ve OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Emrah Oral katıldı.

Protokolle Dijital Muhasebe Uygulamaları Eğitimi hayata geçirilecek. Dijital dönüşümün hızla etkilediği muhasebe sektöründe, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç artarken, bu eğitim programı 18-35 yaş arası kadınlara yönelik olarak tasarlandı.

Tokat’ın zengin mutfak kültüründen ilham alınarak hazırlanan Gastronomi Uygulamaları Eğitimine yönelik Tokat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin şekillendirdiği güçlü gastronomi altyapısına katkı sağlamayı amaçlayan program, 18-40 yaş arası kadınlar için düzenlenecek.

Her iki eğitim programı da kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve ilgili sektörlerde nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.