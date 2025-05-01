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        Tokat'ta yeni "Millet Bahçesi" yapımı çalışmaları devam ediyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gümenek mevkisinde Tokat Belediyesine tahsis edilen 27 dönümlük alanda yeni "Millet Bahçesi" yapımı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:53
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        Tokat'ta yeni "Millet Bahçesi" yapımı çalışmaları devam ediyor
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gümenek mevkisinde Tokat Belediyesine tahsis edilen 27 dönümlük alanda yeni "Millet Bahçesi" yapımı çalışmaları sürüyor.

        Tahsis edilen alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gümenek Millet Bahçesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ uhdesinde olduğunu, çalışmaların ise TOKİ tarafından devam ettirildiğini söyledi.

        Yaz aylarında Tokatlıların güvenli ve rahat bir şekilde aileleriyle birlikte piknik yapmaları için bakanlıkla görüşmeler yapılarak 27 dönümlük alanın geçici olarak belediyeye tahsis edildiğini ve bu alanda vatandaşların piknik yapabileceklerini belirten Yazıcıoğlu, "Yaz aylarına yetiştirmek için çalışmalar hızla devam ediyor. Fen işleri ve altyapı ekiplerimizle Gümenek mesire alanındayız. Burası 27 dönüm bir arazi. Bakanlığımızdan geçici olarak tahsisini aldık. Şu anda çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde ve TOKİ işbirliğiyle 'Gümenek Millet Bahçesi' çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde her türlü desteği vereceklerini ifade etmişlerdi. TOKİ'mize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yazıcıoğlu, 27 dönümlük alanda Tokatlıların piknik yapmalarını sağlamak amacıyla hızla çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Kısmi 27 dönümlük alanı en kısa sürede açacağız. Ancak, 'Gümenek Millet Bahçesi' ile ilgili uhde bizim irademizde değil. TOKİ çalışmalarını sürdürüyor ve inşallah kısa sürede bitirecekler. Biz de geçici olarak tahsis edilen alanda kamelyalarımızı, yeşil alanlarımızı oluşturuyoruz. Amacımız bu yaza vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde aileleriyle birlikte piknik yapabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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