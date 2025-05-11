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        Tokat'ta Kangal köpeklerinden korkan ayı ağaca çıktı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban, Kangal köpeklerinden korkan ayının ağaca çıkmasını görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:05
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        Tokat'ta Kangal köpeklerinden korkan ayı ağaca çıktı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban, Kangal köpeklerinden korkan ayının ağaca çıkmasını görüntüledi.

        İlçede çobanlık yapan 54 yaşındaki Mehmet Açıkel, Kapıağzı mevkisinde koyunlarını otlatırken köpeklerin havlama sesini duydu.

        Sesin geldiği bölgeye gittiğinde Kangal köpeklerinden korkan bir ayının ağaca çıktığını gören Açıkel, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Açıkel, bu mevsimde ayıların gündüz bu bölgede görülmesinin ürkütücü olduğunu, durumun bal üreticileri ve meyve yetiştiricileri için tehlike arz ettiğini, önlem alınması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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