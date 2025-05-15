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        Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı

        Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:03
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        Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı
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        Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.

        Turhal ilçesine bağlı 2 köyde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlatıldı.

        İl genelinde şapla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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