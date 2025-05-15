Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı
Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.
Turhal ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.
Turhal ilçesine bağlı 2 köyde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlatıldı.
İl genelinde şapla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
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