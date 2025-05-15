Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı

Turhal ilçesine bağlı 2 köyde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı.

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