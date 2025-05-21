İşitme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi başarılarıyla örnek olmak

EKBER TÜRKOĞLU - İşitme Engelli Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Soylu, "Futsal, işitme engellilerde geçmişi çok eski olmayan ama hızla gelişen bir branş. Biz de bu alanda öncü olmak ve örnek başarılar elde etmek istiyoruz." dedi.

Ay-yıldızlı ekip, 14-27 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Üç aşamalı kamp programı çerçevesinde ilk kampını Aksaray'da gerçekleştiren milli takım, ikinci ve üçüncü kamp çalışmalarını Yalova'da yapacak.

Teknik direktör Yusuf Soylu, AA muhabirine, takımın 12 Haziran'da İtalya'ya hareket edeceğini söyledi.

Şampiyonaya hazırlık sürecinin planlı ve disiplinli şekilde ilerlediğini belirten Soylu, "Oldukça verimli geçen kamplarımızda fiziksel, teknik ve taktik gelişime odaklandık. Sporcularımızın performansı ve motivasyonu yüksek. Amacımız, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüye çıkmak. Milli takım, son olarak 13-15 Mart tarihlerinde oynanan Avrupa Şampiyonası Ön Eleme maçlarında İrlanda'yı 5-0 (hükmen), Finlandiya'yı 9-1 ve Sırbistan'ı 7-3'lük skorlarla geçerek dikkat çeken bir performans sergiledi." diye konuştu.