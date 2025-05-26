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        Toplu iğne başı kadar küçük olabilen kenelere dikkat

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:33
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        Toplu iğne başı kadar küçük olabilen kenelere dikkat
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

        Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenelerin dünyada yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

        Kenelerin her ortamda yaşadığına dikkati çeken Keskin, "Keneler parazit canlılardır ve hemen her ortamda yaşamlarını sürdürebilirler. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, dünya genelinde 1000'in üzerinde kene türü tespit edilmiştir. Sadece ülkemize özgü değiller, dünyanın her bölgesinde kene popülasyonu mevcut." diye konuştu.

        Kene popülasyonundaki artışın iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Keskin, "İnsanların kenelerin bulunması muhtemel kırsal alanlara daha fazla girmesi, kenelerle temasını artırıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Tokat ve çevresi ile Sivas bölgesinde son dönemde vaka sayılarında artış gözlendi"

        Türkiye'de 50'nin üzerinde kene türü tespit edildiğini belirten Keskin, şöyle devam etti:

        "Yeni yapılan çalışmalar sayesinde geçmişte varlığı bilinmeyen türlerin de kayda geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu çeşitli habitatlar, kenelerin yaşamını sürdürmesi için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Tokat ve çevresi ile Sivas bölgesinde son dönemde vaka sayılarında (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı) artış gözlendi. İklim değişikliği, hayvan ve yaban hayatı varlığının artması bu durumu etkiledi. Mücadelede etkin olmak zorundayız çünkü keneler, kan emdikten sonra genellikle 2 bin ila 4 bin, bazı türler ise 10 binden fazla yumurta bırakabiliyor. Bu da popülasyonun hızla artmasına neden oluyor."

        Kenelerin farklı boyutlarda olabildiğine işaret eden Prof. Dr. Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor. Bu canlının küçük olması onun hastalık bulaştırmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar da yoğun şekilde insanlara hastalık bulaştırabilirler." diye konuştu.

        - "Keneler sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır"

        Kene ile mücadelenin aksatılmaması, özellikle çiftlik hayvanlarının düzenli olarak ilaçlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Keskin, şu bilgileri verdi:

        Aksi halde vaka sayısında artış kaçınılmazdır. Kene kaynaklı hastalıklar, bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ülkemizde kenelerden bulaşan en bilinen hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'dir (KKKA). Bu hastalık özellikle Hyalomma cinsi kenelerle ilişkilidir ancak ABD'de Ixodes cinsi keneler ile ilişkili Lyme hastalığı, Avrupa'da ise yine Lyme ve ensefalit gibi diğer kene kaynaklı hastalıklar sık görülmektedir. Son yıllarda İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde de KKKA vakalarının bildirildiğini biliyoruz. Keneler sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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