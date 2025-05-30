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        GÜNCELLEME - Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü

        Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadın hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 05:08 Güncelleme: 30.05.2025 - 05:08
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü
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        Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadın hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        M.K, polise Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.

        Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

        Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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