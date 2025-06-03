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        Artova'da köy fırınında çıkan yangında hasar oluştu

        Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:45 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:45
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        Artova'da köy fırınında çıkan yangında hasar oluştu
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        Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Çelikli Mahallesi Afetevleri mevkisinde bulunan köy fırınında yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi.

        Artova Belediyesi itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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