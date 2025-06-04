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        Tokat'ta asayiş toplantısı yapıldı

        Tokat'ta Vali Abdullah Köklü başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:41
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        Tokat'ta asayiş toplantısı yapıldı
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        Tokat'ta Vali Abdullah Köklü başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

        Vali Köklü, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği olarak ilde huzur ve güven ortamının tesis edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda yapılan toplantıda ilde gelişen olaylar, operasyonlar, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınacak tedbirler hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Köklü, bazı asayiş rakamlarını paylaştı.

        Köklü, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve jandarma sorumluluk sahasında il genelinde mayıs ayında FETÖ'ye yönelik operasyonlar da kararlılıkla sürdürüldü. Uyuşturucuyla mücadelede 44 operasyon, 5 tutuklama oldu. Mayıs ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 44 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Kaçakçılıkla mücadelede 24 operasyonda 9 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 24 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında 120 bin adet makaron, 200 litreyi aşkın kaçak alkol, 200 kilogramdan fazla tütün ürünü yer aldı. Asayiş uygulamalarında 474 kişi yakalandı. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen 1217 asayiş uygulamasında aranan şahısların da aralarında bulunduğu 474 kişi yakalandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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