Tokat'ta polisler Babalar Günü için klip çekti

Klipte, babalar ile çocuklarının futbol maçıyla, Babalar Günü coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensupları ve çocuklarının yer aldığı klipte, sevgi ve saygı mesajları veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman babaların yanında olduğu vurgulandı.

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