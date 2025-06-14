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        Tokat'ta polisler Babalar Günü için klip çekti

        Tokat'ta polisler, Babalar Günü'nü hazırladıkları kliple kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:29
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        Tokat'ta polisler Babalar Günü için klip çekti
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        Tokat'ta polisler, Babalar Günü'nü hazırladıkları kliple kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman babaların yanında olduğu vurgulandı.

        Klipte, babalar ile çocuklarının futbol maçıyla, Babalar Günü coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensupları ve çocuklarının yer aldığı klipte, sevgi ve saygı mesajları veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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