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        Pazar ilçesinde sebze üretim alanları incelendi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:50
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        Pazar ilçesinde sebze üretim alanları incelendi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.

        İlçede sebze üretimi gerçekleştirilen alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personel tarafından incelemede bulunuldu.

        İncelemede üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı, ilaçlama sonrası hasat aralığına dikkat edilmesi, bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

        Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bereketli, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dileriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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