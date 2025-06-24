Pazar ilçesinde sebze üretim alanları incelendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.
İlçede sebze üretimi gerçekleştirilen alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personel tarafından incelemede bulunuldu.
İncelemede üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı, ilaçlama sonrası hasat aralığına dikkat edilmesi, bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.
Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bereketli, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dileriz." dedi.
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