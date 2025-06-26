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        Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 08:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:22
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        Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı köyü yakınlarında yol kenarında park halinde duran 34 GTJ 667 plakalı Osman E'ye ait kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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