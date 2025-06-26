Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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