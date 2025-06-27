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        Tokat Otobüs Terminali'nde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor

        Tokat Otobüs Terminali'nde Tokat Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:43
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        Tokat Otobüs Terminali'nde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor
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        Tokat Otobüs Terminali'nde Tokat Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın önemli noktalarından biri olan Tokat Otobüs Terminali'nde kapsamlı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatlarıyla daha önce peron alanlarının baştan sona revize edildiği ve asfaltının tamamen yenilendiği terminalde, vatandaşların konforu için yenilikler hayata geçiriliyor.

        Tokat Otobüs Terminalinde başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha önce peronlarımızı tamamen yenileyerek asfaltını sıfırdan yaptık. Sonrasında ise kullanılamaz hale gelmiş ve hoş görüntülerin olmadığı ortak kullanım alanlarını yıkarak yeniden inşa ettik. Şimdi de terminal içerisinde yer alan ofisleri, bekleme alanlarını, büfeleri, emanet alanını ve ortak kullanım alanlarını modernize ediyoruz. Terminal ön cephesinde ise Tokat'ımıza yakışır peyzaj çalışmamızda sona yaklaştık. Ayrıca vatandaşlarımızın terminale giriş ve çıkışlarını daha rahat yapabilmesi için arka kısmında yeni bir giriş kapısı inşa ediyoruz. Böylece güvenliği de sağlamış olacağız. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımıza yakışan, hemşehrilerimize konforlu, güvenli ve modern bir terminal kazandırıyoruz. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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