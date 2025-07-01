Tokat'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler Caddesi'nde park halindeki aracında bulunan S.M, yanına gelen ve aralarında husumet bulunan S.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M. silahla, S.K. ise bıçakla yaraladı. S.M, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı olarak kaçan S.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
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