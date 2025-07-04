Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

Aşure dağıtımı, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, Müftülük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yapıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizesinde vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.