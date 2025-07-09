Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Olayla ilgili Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri geçen yıl 18 Mayıs'ta ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmiş, olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Patlamada yaralanan Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Sanıklar, savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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