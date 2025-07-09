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        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:46
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanıklar, savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Jandarma ekipleri geçen yıl 18 Mayıs'ta ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmiş, olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Patlamada yaralanan Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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