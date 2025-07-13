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        Tokat Belediyesinden annelere nefes, miniklere güvenli oyun alanı

        Tokat Belediyesi, annelere nefes aldıracak ve miniklere güvenli oyun alanları sunacak yeni bir sosyal hizmeti daha hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:57
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        Tokat Belediyesinden annelere nefes, miniklere güvenli oyun alanı
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        Tokat Belediyesi, annelere nefes aldıracak ve miniklere güvenli oyun alanları sunacak yeni bir sosyal hizmeti daha hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Behzat, Gülbaharhatun, Karşıyaka ve TOKİ BELMEK merkezlerinde hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında verilecek ücretsiz hizmetle, çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılacak.

        Seçim sürecinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tokat'ta üretken ve sosyal belediyeciliği sadece söylemde değil, hizmette de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Annelerimizin günlük hayatta kendilerine zaman ayırabilmeleri, bir nebze de olsa soluklanabilmeleri için bu projeyi başlattık. Minik evlatlarımızı uzman ekipler eşliğinde güvenli ve modern oyun alanlarımızda saatlik olarak ağırlıyoruz. Böylece hem çocuklarımız kaliteli ve eğlenceli zaman geçiriyor hem de annelerimiz gönül rahatlığıyla kendi işlerini halledebiliyor. Üretken belediyecilik anlayışımızla, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif, çocuklarımızın ise daha mutlu bireyler olarak büyümeleri için çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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