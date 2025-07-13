Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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