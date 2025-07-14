Turhal'da şehit İsmail Bay için mevlit okutuldu

Şehidin ailesi tarafından Çaylı Köyü Cemevi'nde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi.

Turhal'da, Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesi kırsalında 2 Temmuz 2008'de mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er İsmail Bay için mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.